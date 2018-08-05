СК начал проверку после гибели сына главы оружейной компании

Фото: соцсети

Главное следственное управление СК России по Москве проводит проверку обстоятельств смерти Николоза Хубутия. 26-летнего сына председателя совета директоров оружейной компании "Кольчуга" Михаила Хубутии обнаружила домработница. У мужчины было огнестрельное ранение головы, передает ТАСС.

"По факту смерти мужчины проводится проверка", – сообщила представитель ГСУ Юлия Иванова.

Инцидент произошел в квартире на улице Малая Бронная в столице.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, квартира была заперта изнутри. Пока не ясно, когда наступила смерть мужчины.

Отец погибшего был одним из учредителей общероссийской организации "Союз грузин в России", занимал пост министра торговли Московской области, является председателем совета директоров компаний "Кольчуга".