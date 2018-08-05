Пожарные ликвидировали открытое горение в Котельниках

Фото: Агентство "Москва"
В магазине лодочных моторов в подмосковных Котельниках ликвидировали открытое горение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.
В сообщении говорится, что пожарные ликвидировали открытое горение в двухэтажном здании магазина, передает ТАСС.
Как отмечается, к тушению пожара привлекались 64 человека и 19 единиц техники, включая вертолет Ка-32.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло по адресу Коммерческий проезд, дом № 6.
Пожару присвоили повышенный ранг пожара №2.
Пожарные потушили возгорание в магазине техники в Котельниках