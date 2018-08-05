Пожарные ликвидировали открытое горение в Котельниках

Фото: Агентство "Москва"

В магазине лодочных моторов в подмосковных Котельниках ликвидировали открытое горение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

В сообщении говорится, что пожарные ликвидировали открытое горение в двухэтажном здании магазина, передает ТАСС.

Как отмечается, к тушению пожара привлекались 64 человека и 19 единиц техники, включая вертолет Ка-32.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло по адресу Коммерческий проезд, дом № 6.

Пожару присвоили повышенный ранг пожара №2.