В Москве задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали пятерых подозреваемых в организации незаконной миграции, сообщает пресс-служба МВД России.

Операцию проводили полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии. Задержанными оказались уроженцы одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 24 лет до 51 года.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции". Как полагает следствие, подозреваемые за деньги делали фальшивые миграционные карты.

Двое задержанных решением суда заключены под стражу. Трое находятся под подпиской о невыезде.

Сейчас полиция устанавливает других участников преступного сообщества.