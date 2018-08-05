В Котельниках локализовали пожар в строении на площади 700 квадратных метров

Пожар в строении в Котельниках локализовали на площади 700 квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по области.

Возгорание произошло по адресу Коммерческий проезд, дом № 6. Информации о пострадавших не поступало.

Пожару присвоили объявлен повышенный ранг пожара №2. В ликвидации пламени участвуют 19 единиц спецтехники и 64 человека.

Ранее сообщалось, что 14-м километре МКАД загорелся один из автосалонов, расположенный на территории техцентра.