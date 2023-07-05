Найденный на чердаке дома рядом с ОМВД в Москве предмет оказался макетом гранаты

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Подозрительный предмет, найденный на чердаке в одном из строений возле отдела столичного управления МВД по району Лефортово, оказался макетом гранаты, сообщает ТАСС.

В экстренных службах агентству пояснили, что находка не представляет опасности.

Ранее стало известно, что на чердаке дома на Самокатной улице обнаружили предмет, похожий на гранату с чекой. На месте происшествия выехали специалисты, которые определили, опасен ли предмет для окружающих.

До этого на девятом этаже здания в Краснопрудном переулке в центре Москвы нашли предмет, похожий на мину. После прибытия на место специалистов выяснилось, что объекты оказались макетами боеприпасов. Они не представляли угрозы для находящихся в здании.

