Похожий на гранату предмет обнаружили на чердаке дома на юго-востоке Москвы

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На чердаке дома на Самокатной улице на юго-востоке Москвы обнаружили, предположительно, гранату с чекой. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На чердаке в одном из строений на Самокатной улице обнаружен подозрительный предмет – граната с чекой", – сообщил собеседник агентства.

Около места происшествия располагается отдел столичного управления МВД по району Лефортово. Сейчас на месте происшествия работают специалисты, которые определят, опасен ли предмет для окружающих.

До этого на девятом этаже здания в Краснопрудном переулке в центре Москвы нашли предмет, похожий на мину. После прибытия на место специалистов выяснилось, что объекты оказались макетами боеприпасов. Они не представляли угрозы для находящихся в здании.

