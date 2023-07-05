Число погибших после аварии на Каховской ГЭС выросло до 50 человек – СМИ

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Число погибших в результате аварии, произошедшей на плотине Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), выросло до 50 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Найдены еще два тела. Число погибших составило 50", – сказал сотрудник экстренных служб.

Он добавил, что еще 137 человек пострадали и были госпитализированы.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал удары по станции терактом.

В связи с аварией на территории Новокаховского городского округа ввели режим ЧС. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня.

Жители, дома которых пострадали из-за прорыва Каховской ГЭС, получили 60 миллионов рублей. Единовременная материальная помощь была направлена 6 023 гражданам.

Отмечалось, что спасатели проводят процедуры по обеззараживанию территорий, которые оказались затоплены после разрушения станции. Из-за большого количества воды в регионе существуют риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

Ранее экстренные службы сообщали, что вода практически перестала уходить из шести населенных пунктов в Херсонской области. В пунктах затоплено около 40% строений, среди них – 9,5 тысячи жилых домов.



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