Пожар в доме на Пятницкой перешел на крышу

Пожар в доме в центре столицы перешел на крышу. Ему присвоили повышенный уровень сложности, сообщил источник в экстренных службах.

"Огонь перешел на кровлю здания. Пожару присвоен повышенный второй номер сложности из пяти возможных. Площадь пожара уточняется", – цитирует собеседника ТАСС.

Он добавил, что пожарные не могут проехать к дому из-за припаркованных авто, возгорание тушат со стороны Новокузнецкой улицы.

Ранее сообщалось, что возгорание началось на третьем этаже четырехэтажного жилого дома по адресу: Пятницкая улица, дом 43, строение 3. Отмечалось, что 20 жильцов из первых трех этажей эвакуировались самостоятельно.