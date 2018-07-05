Туроператоры не знают о попавших в шторм на Пхукете российских туристах – АТОР

Фото: AP/Thailand Royal Police

Ассоциация туроператоров России сообщила, что туроператоры не знают, есть ли россияне среди попавших в шторм на Пхукете туристов.

"Туроператорам на момент 19:00 по Москве не известно о происшествиях подобного рода с их клиентами", – говорится в сообщении АТОР, которое приводит Агентство "Москва".

Ранее два туристических судна затонули во время сильного шторма рядом с островом Пхукет в Таиланде, без вести пропали 49 человек. Всего в воде оказались 138 путешественников.

Одно судно перевозило 90 туристов из Китая и семь членов экипажа, их спасали команды рыболовецких траулеров и катера с таиландской военно-морской базы, находящейся на Пхукете. Второе судно перевозило 39 путешественников из КНР и нескольких европейских государств.