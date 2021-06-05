Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Казани

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Состояние двух пострадавших при стрельбе в школе в Казани остается тяжелым. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с ТАСС.

Мурашко напомнил, что речь идет о двух пострадавших детях - с огнестрельным ранением и ранением в нижние конечности.

"У них позитивная динамика, но состояние тяжелое", – подчеркнул министр.

Глава Минздрава отметил, что состояние пострадавших контролируют в палатах реанимации.

Трагедия произошла 11 мая утром в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы. Пострадали 23 человека.

Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

Теперь молодого человека ожидает психолого-психиатрическая экспертиза в столичном институте имени Сербского.