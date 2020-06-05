В Москве скончалось 58 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончалось 58 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз пневмония.