СК инициировал проверку после гибели человека при пожаре в ЮАО

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Следственный комитет по Москве начал проверку в связи с гибелью человека после хлопка и пожара в квартире на юге столицы.

"По предварительным данным, 5 июня в жилом доме произошел хлопок, в результате которого произошло возгорание... Следователи располагают информацией об одном погибшем, точные данные о количестве пострадавших уточняются", – заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, на месте работают следователи и криминалисты. Специалисты уточняют обстоятельства трагедии.

Пожар произошел на Дорожной улице. Возгорание было локализовано на площади 30 квадратных метров, после чего его потушили.

Спасатели вывели из здания восьмерых жителей, их осматривают медики.

В Мосгазе подчеркнули, что газовое оборудование в сгоревшей квартире не повреждено.

Ранее в пятницу, 5 июня, произошел пожар на улице Лескова, доме 25. Из-за возгорания с верхнего этажа эвакуировали восемь человек.

