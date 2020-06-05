Москвичка прыгнула с парашютом и застряла на сутки в скалах

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Жительница Москвы прыгнула с парашютом в Кабардино-Балкарии, но зависла в одном из ущелий, сообщает "Экспресс газета".

Инцидент произошел 3 июня. Снять девушку удалось лишь спустя сутки – 4 июня. От госпитализации она отказалась.

Москвичка прыгала в составе группы. Троих человек сняли с ущелья практически сразу. У одного из них сломана нога.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проанализировал случаи травмирования и гибели людей в области парашютного спорта. В ведомстве рассказали, что услуги в сфере парашютного спорта очень популярны, их предоставляют во многих городах страны. Однако данный вид спорта достаточно опасный.

