Ложные сообщения о взрывах в Дзержинске удалят из соцсетей

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В соцсетях удалят 34 ссылки на сообщения, которые касаются взрывов на заводе в Дзержинске. Эти сообщения создают угрозу общественной безопасности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

По его словам, требование об удалении ссылок направила Генпрокуратура.

"В реестр запрещенной информации внесены 34 ссылки на сообщения в российских и зарубежных социальных сетях. С 15 ссылок запрещенная информация удалена администраторами площадок или самими пользователями", – сказал собеседник агентства.

1 июня на заводе прогремели три взрыва. Первый услышали в 11:45. Эпицентр располагался в цехе по производству тротила. В здании начался пожар. Цех завода полностью обрушился. Там производились и хранились фугасные авиабомбы.

В результате ЧП пострадали 116 человек, включая ребенка. Из них 18, по данным МЧС РФ, были госпитализированы. Также из-за взрывов повреждено 914 окон в 309 жилых домах, а также 131 окно в 32 школах. Жителям домов, в которых выбиты окна, рекомендовали обращаться по номеру 112 либо в свои управляющие компании. Все необходимые ресурсы будут выделены.

После взрывов заведено уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности. Расследование находится на особом контроле у регионального следственного управления.