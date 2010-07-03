Троих детей без сопровождения взрослых обнаружили на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На ВДНХ нашли троих маленьких детей, которые остались без присмотра. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах города.
"По предварительным данным, на территории ВДНХ обнаружены трое малолетних детей азиатской наружности, оставленные без присмотра взрослых", – уточнил собеседник агентства. Охрана разыскивает их родителей или других сопровождающих.
Ранее в среду очевидцы сообщили о ребенке, запертом в машине в Восточном Бирюлеве. На место вызвали сотрудников МЧС и врачей скорой помощи. Впоследствии выяснилось, что ребенка удалось спасти, разбив стекло в автомобиле. Малыша осмотрели медики.
Другой резонансный случай произошел в конце мая. Женщина оставила двоих годовалых детей в хостеле в подмосковных Котельниках. Детей, у которых диагностировали только небольшой кашель и насморк, доставили в инфекционную больницу. Возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка". Бросившая детей женщина была арестована до 28 июля.
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