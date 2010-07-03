Столичному медцентру запретили проводить анестезию после смерти пациента

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Столичному медицинскому центру "Добромед" временно запретили проводить анестезию после смерти пациента во время процедуры гастроскопии под общим наркозом.

Как сообщили в пресс-службе Росздравнадзора по Москве и Московской области, по итогам проверки материалы направлены в Арбитражный суд Москвы.

Ранее стало известно, что погибшему дали общий наркоз несмотря на отсутствие для этого показаний и наличие проблем с сердцем, передает Агентство "Москва".

Проводивший предварительный осмотр анестезиолог-реаниматолог не назначил дополнительной консультации терапевта, несмотря на жалобы пациента.

В ходе процедуры состояние пациента резко ухудшилось. Специалисты медцентра предприняли попытку реанимации, но в клинике отсутствовало необходимое оборудование.