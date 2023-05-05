Желавшего примкнуть к ВСУ мужчину задержали в Ставропольском крае

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В Ставропольском крае сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, желающего примкнуть к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.

"УФСБ России по Ставропольскому краю задокументирована противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к государственной измене в форме перехода на сторону Вооруженных сил Украины", – указано в сообщении.

Отмечается, что мужчина хотел также принять участие в боевых действиях на украинской стороне. Против злоумышленника возбудили несколько уголовных дел.

Ранее сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя арестовал всех членов задержанной в Крыму группы агентов военной разведки Украины.

Удалось задержать семь человек, среди которых были граждане РФ, Украины и Болгарии. Они готовили покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, а также на спикера парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янина Павленко.

До этого 3 мая сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить покушения на Аксенова, Константинова и Павленко. Помимо этого, члены группировки планировали совершить теракты на транспортной инфраструктуре полуострова.



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