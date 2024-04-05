Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области. Об этом сообщает МЧС региона в телеграм-канале.

"Внимание! РСЧС: Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие!", – указано в сообщении.

В ведомстве призвали жителей не выходить на улицу, отойти подальше от оконных проемов и по возможности зайти в помещение без окон. Тем же, кто находится на улице, рекомендовали проследовать в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход.

Ранее опасность атаки беспилотников объявили в Белгородской и Курской областях.

До этого средства противовоздушной обороны России перехватили один и уничтожили семь украинских беспилотников в Курской области.