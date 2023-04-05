Мать найденного в Москве истощенного мальчика оправдала его состояние

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мать мальчика, которого органы опеки обнаружили истощенным в заваленной мусором квартире, считает, что условия проживания для ребенка были хорошими. По ее мнению, мальчик имеет некрупное телосложение, передает "РЕН ТВ".

Женщина заявила, что ребенка забрали навсегда и не планируют возвращать. Матери мальчика задали вопрос, почему они жили в таких условиях. Она ответила, что разруха в квартире образовалась уже после того, как ребенка забрали. Вместе с этим женщина рассказала, что к ним уже приходила комиссия, которая оценила условия содержания ребенка как благоприятные. По ее словам, это подтверждает выписанное постановление.

Мальчика планируют отдать опекунам, однако мать против этого. Женщина заявила, что планирует найти работу, сделать ремонт и вернуть сына. Услышав, что сына забрали в истощенном состоянии, она удивленно воскликнула: "Голодный?" Также она громко рассмеялась. Женщина подчеркнула, что его худоба связана с особенностями телосложения.

Между тем стало известно, что жильцы старой многоэтажки на улице Сталеваров у МКАД несколько недель звонили в соцслужбы, сообщает сайт "Комсомольской правды". По их словам, они переживали о будущем ребенка. Жильцы назвали семью тихой и не агрессивной, однако, считают они, ребенком родители не занимались.

Соседи семьи рассказали, что в этой квартире проживали 45-летняя женщина, ее сожитель и мальчик от другого брака. Жильцы дома заявили, что ребенок ни садик, ни школу не посещал.

"Тощий, перепачканный. Его с мамой видели у черного хода в супермаркеты – выпрашивали там просрочку, у помоек караулили. Игрушки ему подбирали на детских площадках, если видели, что там что-то забыли. За квартиру долг у них. Разнорабочим где-то "шабашил" только отчим ребенка. Похоже, на это и жили", – поделился один из соседей.

При этом, рассказали жильцы дома, у матери есть второй сын, однако его из семьи давно изъяли.

О том, что семилетнего мальчика госпитализировали из-за истощения, стало известно 4 апреля. Столичная прокуратура установила, что условия проживания не соответствуют нормам, порядок в квартире не соблюдался.

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