На внутренней стороне МКАД столкнулись два автомобиля

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 30-го километра МКАД в районе Востряковского проезда, сообщается в телерам-канале Дептранса Москвы.

Из-за аварии движение было осложнено – были недоступны две из пяти полос. На место выехали оперативные службы города, в настоящее время движение восстановлено.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что на 39-м километре МКАД грузовик въехал в разделительное ограждение. В экстренных службах уточнили, что водитель грузовика погиб в результате аварии.



Авария с участием двух автомобилей произошла на 30-м километре МКАД

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