На востоке Москвы неизвестные выхватили у мужчины сумку с 3 млн рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На востоке Москвы неизвестные выхватили у мужчины сумку с деньгами и скрылись. Злоумышленников разыскивает полиция, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

"В полицию обратился мужчина с заявлением, в котором сообщил, что неизвестные выхватили у него сумку с деньгами, а затем скрылись на легковом автомобиле Ford", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Уточняется, что предварительно в сумке находилось 3 миллиона рублей.

Ранее в Москве неизвестный обокрал пенсионера на сумму более миллиона рублей. Инцидент произошел в квартире на улице Пырьева. О пропаже заявил пострадавший мужчина 1949 года рождения.