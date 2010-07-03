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19:49

Пожар в квартире на юго-западе Москвы потушен

происшествия пожар

19:49

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пожар в квартире на Болотниковской улице в районе Зюзино потушен. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

По данным МЧС, площадь пожара составила 15 квадратных метров. В ходе разведки и тушения огня из горевшей квартиры спали троих человек, двое из них − дети, уточнили в пресс-службе.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место ЧП и действовали слаженно. По этой причине, отметили в ведомстве, в 19:19 пожар был локализован, а в 19:21 − ликвидирован.

Ранее сообщалось о пожаре в одной из квартир на восьмом этаже девятиэтажного дома на улице Болотниковская. Тогда специалисты не исключили, что существует угроза распространения огня на другие этажи.

происшествия пожар

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