Семья из Тюмени случайно выкинула миллионы рублей

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В Тюмени семья случайно выкинула в мусорный бак миллионы рублей. Об этом случае рассказал глава цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, сообщает портал NashGorod.ru.

Как пояснил Загидулин, к нему за помощью обратилась семейная пара. По их словам, они перепутали пакеты и вместо мусора выбросили миллионы рублей.

Крупную сумму семья из Тюмени получила от продажи квартиры, отметил начальник цеха. Свои сбережения супруги хранили в пакете. Когда пропажа обнаружилась, семья попросила руководство мусоросортировочного завода помочь им найти пакет с деньгами.

Супругам повезло. Им удалось отыскать сбережения, перебрав около 12 тонн мусора.