СК выясняет обстоятельства избиения таксистом подростка в Зеленограде

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Следственный комитет проводит проверку информации о нападении таксиста на подростка в Зеленограде. Устанавливаются обстоятельства инцидента, сообщает Агентство "Москва".

2 апреля в зеленоградскую детскую поликлинику обратился 17-летний местный житель, у которого диагностировали ушибы и ссадины головы и шеи. Пострадавший рассказал, что у зеленоградского отделения Московского городского педагогического университета в 11 микрорайоне его избил водитель такси.

Конфликт якобы произошел из-за того, что подросток не оплатил проезд. Когда поездка завершилась, пассажир вышел из машины, однако таксист его догнал, схватил за шею и нанес удары по голове.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям ответственных лиц. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что сервисы "Везет", "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" начали тестировать систему обмена данными о работе водителей. Система показывает совокупное время работы таксистов.