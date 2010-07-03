Школа загорелась в Иркутской области

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Школа загорелась в одном из сел Иркутской области, сообщается сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.

Информация о пожаре в средней школе в селе Казачинское Казачинско-Ленского района поступила в 8:30 (3:30 мск). На момент прибытия пожарных горела крыша спортзала.

По данным МЧС, еще до прибытия спасателей сотрудники школы эвакуировали из здания 68 детей. Никто не пострадал.

В настоящий момент огонь локализован. Идет тушение открытого горения. Площадь пожара составляет более 450 квадратных метров. Огонь тушат 14 человек и три единицы техники.

Причина пожара устанавливаются. На место выехала оперативная группа регионального главка МЧС, в ее составе инспекторы по пожарному надзору и эксперты МЧС.