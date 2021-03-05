В Москве ограбили заслуженную артистку РСФСР Ларису Ратенко

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В доме в Перуновском переулке произошла квартирная кража, пострадавшей стала гражданка 1936 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Уточняется, что злоумышленники похитили изделия из золота на 50 тысяч рублей. Предполагаемыми грабителями оказались двое мужчин и несовершеннолетний ребенок. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

По информации источника РИА Новости, жертвой кражи стала заслуженная артистка РСФСР Лариса Ратенко.

Ранее неизвестный мужчина украл вино стоимостью 225 тысяч рублей в центре Москвы.