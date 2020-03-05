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Происшествия

15:59

Бастрыкин поручил проверить информацию о снятии инвалидности с ребенка

происшествия дети

Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о снятии инвалидности со слабовидящей четырехлетней девочки в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу СК.

Как отмечается, в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о слабовидящем ребенке.

"Девочка имела статус инвалида и получала поддержку от государства и бесплатную реабилитацию. Однако после нескольких лет лечения по квотам эксперты бюро медико-социальной экспертизы сняли инвалидность. В настоящее время матери-одиночке необходимо приобретать лекарства за свой счет", – говорится в сообщении СК.

В пресс-службе подчеркнули, что выясняются все обстоятельства случившегося.

В сентябре прошлого года глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти помогут устроить жизнь двухлетней девочки с деформированным лицом и сросшимися пальцами. В соцсетях пользователи писали, что девочку отказываются принимать в детский сад из-за деформированного лица и сросшихся пальцев на руках и ногах. Благотворительные фонды сообщили, что ребенку не поставлен диагноз и не оформлена инвалидность.

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