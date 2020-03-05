Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:46

СК начал проверку после сообщений о том, что в метро мальчик нанес травму однокласснице

происшествия дети

Фото: ТАСС/Андрей Махонин/Ведомости

Следственный комитет РФ организовал доследственную проверку информации СМИ о том, что в столичном метро мальчик нанес травму однокласснице, сообщает Агентство "Москва".

По данным следствия, ссора между сверстниками произошла 3 марта на эскалаторе. В ходе конфликта мальчик несколько раз ударил одноклассницу по ноге.

Приехав домой, девочка пожаловалась на боль в ноге и рассказала о случившемся родителям. Последние обратились в правоохранительные органы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения двух подростков их же родителями. Утверждается, что побои происходили неоднократно. В рамках проверки следователи обследуют условия жизни несовершеннолетних в семье.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика