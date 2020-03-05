СК начал проверку после сообщений о том, что в метро мальчик нанес травму однокласснице

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Следственный комитет РФ организовал доследственную проверку информации СМИ о том, что в столичном метро мальчик нанес травму однокласснице, сообщает Агентство "Москва".

По данным следствия, ссора между сверстниками произошла 3 марта на эскалаторе. В ходе конфликта мальчик несколько раз ударил одноклассницу по ноге.

Приехав домой, девочка пожаловалась на боль в ноге и рассказала о случившемся родителям. Последние обратились в правоохранительные органы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения двух подростков их же родителями. Утверждается, что побои происходили неоднократно. В рамках проверки следователи обследуют условия жизни несовершеннолетних в семье.