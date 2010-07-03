Взрывные устройства обнаружили на вокзале и в двух аэропортах Лондона

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Три небольших самодельных взрывных устройства обнаружили в зданиях лондонского аэропорта "Хитроу", городского аэропорта Лондона и на железнодорожной станции "Ватерлоо", сообщает "Интерфакс".

Обнаруженные взрывные устройства были упакованы в картонные коробки для почтовых отправлений. Полиция начала расследование.

Жителям и гостям города рекомендовали "проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в полицию".

Ранее в Москве неизвестный сообщил о "минировании" главного корпуса МГУ.