В одной из клиник на Рублевке сорвался лифт с людьми, сообщает ТАСС.

В момент ЧП в лифте находилось шесть человек, включая ребенка. Всем им удалось выбраться.

Это произошло в частной офтальмологической клинике на Рублевском шоссе, дом 48/1. По открытым данным, там располагается клиника доктора Куренкова.

Как сообщает Агентство "Москва", от перегруза лифт с первого этажа опустился на нижний уровень. Никто не пострадал. Лишь одной женщине вызвали скорую помощь, потому что у нее подскочило давление. Руководство клиники проводит внутреннее расследование инцидента.