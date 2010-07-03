Мужчина погиб при падении с высоты на западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина погиб в результате падения с высоты на западе столицы в районе Фили-Давыдково.

Как рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах, инцидент произошел в жилом комплексе "Форт Кутузов" на улице Давыдковская, дом 18.

От полученных травм мужчина скончался. Устанавливаются личность погибшего и причины случившегося.