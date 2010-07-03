Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в жилом доме на востоке столицы в районе Новогиреево, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Возгорание зафиксировали на третьем этаже в пятиэтажном жилом доме по адресу: Зеленый проспект, дом 58.

При тушении спасатели с помощью трехколенной лестницы и капюшонов "Феникс" эвакуировали пять человек.

Принятыми мерами пожар был ликвидирован на площади два квадратных метра.