Один человек стал жертвой столкновения двух транспортных средств в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек погиб при столкновении двух транспортных средств в Можайском районе.

ДТП произошло в 13:15 на 15-м километре автодороги М1 "Беларусь", сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Горожан просят строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее Центр организации дорожного движения призвал водителей не выезжать на личном транспорте в вечерний час пик. В столице вновь может начаться снег, на дорогах есть опасность возникновения гололедицы. Из-за непогоды не исключен рост числа мелких ДТП в городе. В настоящий момент все службы города задействованы в уборке снега.

Москву будут убирать от снега до 10 марта, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. 4 марта выпало рекордное количество осадков с 1895 года – около 35 процентов месячной нормы. За минувшие сутки со столичных улиц вывезли более миллиона кубометров снега.