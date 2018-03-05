Один человек стал жертвой столкновения двух транспортных средств в Подмосковье

5 марта, 14:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Один человек погиб при столкновении двух транспортных средств в Можайском районе.
ДТП произошло в 13:15 на 15-м километре автодороги М1 "Беларусь", сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Горожан просят строго соблюдать правила дорожного движения.
Ранее Центр организации дорожного движения призвал водителей не выезжать на личном транспорте в вечерний час пик. В столице вновь может начаться снег, на дорогах есть опасность возникновения гололедицы. Из-за непогоды не исключен рост числа мелких ДТП в городе. В настоящий момент все службы города задействованы в уборке снега.
Москву будут убирать от снега до 10 марта, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. 4 марта выпало рекордное количество осадков с 1895 года – около 35 процентов месячной нормы. За минувшие сутки со столичных улиц вывезли более миллиона кубометров снега.
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