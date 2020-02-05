"Победа" прокомментировала отказ посадить ветерана на выбранное им место

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В авиакомпании "Победа" прокомментировали сообщения об инциденте с ветераном ВОВ, который произошел на рейсе Казань – Сочи.

Как сообщалось, пассажира сначала не пускали на посадку из-за перевеса в сто граммов, а затем – на заранее купленные места с увеличенным пространством для ног.

Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе авиакомпании пояснили, что 90-летний мужчина был зарегистрирован на рейс 2 февраля и у него был билет на место повышенной комфортности, но это кресло находится у эвакуационного выхода, и экипаж не мог посадить туда ветерана.

"По принятым мировым стандартам безопасности возле эвакуационных выходов не размещаются клиенты, которые в случае эвакуации не смогут оказать необходимого содействия экипажу", – говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе "Победы" подчеркнули, что за услугу "Выбор места" ветерану вернули деньги.

Ранее сообщалось, что ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно оформить билеты на самолеты "Аэрофлота" на перелеты в срок с 3 по 12 мая 2020 года. Акция по бесплатной перевозке ветеранов приурочена к 75-й годовщине Победы в войне 1941–1945 годов.

Право бесплатного перелета экономклассом предоставляется ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, являющимся гражданами России, стран СНГ, Прибалтики, Грузии и/или постоянно проживающих в одном из этих государств, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. В случае наличия свободных мест в более высоком классе возможна перерегистрация на них.