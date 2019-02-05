Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС в Twitter.

Информации о пострадавших нет. Площадь возгорания в ангаре составила 500 квадратных метров.

Одноэтажный ангар находится на территории промзоны на улице Михалковской, дом №61, строение 1. Для тушения пожара были задействованы 42 человека личного состава и 14 единиц техники.