Пострадавшие при пожаре в Красногорске девочки скончались

Фото: vk.com/Красногорск 24

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти двух девочек в результате пожара в одной из квартир в Красногоске, сообщает Агентство "Москва".

Уголовное дело расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности".

5 февраля в квартире на четвертом этаже дома №14 по Пионерской улице произошло возгорание. В момент пожара в квартире находились два ребенка 2009 и 2011 годов рождения.

В ходе тушения возгорания девочек обнаружили и передали врачам. Однако спасти их не удалось. После ликвидации пожара место происшествия будет осмотрено, уже назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет около 40 квадратных метров. В ликвидации огня принимают участие 44 человека и 13 единиц спецтехники.