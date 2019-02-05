Неизвестный в Бибиреве похитил пустые денежные ящики из магазина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неизвестный похитил из магазина косметики два денежных ящика для кассового аппарата, в которых не было наличных, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 4 февраля. Сигнализация сработала в магазине "Подружка" на улице Лескова. Прибывшие на место полицейские увидели открытую входную дверь, а в кассовой зоне были разбросаны вещи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Ведется розыск подозреваемого.