Два ребенка пострадали при пожаре в доме в Красногорске

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

При пожаре в жилом доме в Красногорске пострадали два ребенка – трех и четырех лет. Их уже передали врачам, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на областной главк МЧС.

Пожар произошел на Пионерской улице, дом №14, квартира 19. Жильцы дома сумели покинуть здание до приезда пожарных.

Площадь возгорания составляет около 40 квадратных метров. В ликвидации огня принимают участие 44 человека и 13 единиц спецтехники.