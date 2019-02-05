Глава родного района сенатора Арашукова подал в отставку

В Хабезском районе Карачаево-Черкесии, откуда родом Рауф и Рауль Арашуковы, сменилась администрация.

В отставку подали глава района Беслан Байчоров и его первый заместитель Азамат Сидаков. Исполнять обязанности главы администрации будет Руслан Шаков, ранее занимавший должность помощника руководителя республиканского управления федерального казначейства. По информации ТАСС, чиновники написали заявления об увольнении по своему желанию.

В 2008-2009 годах исполняющим обязанности главы Хабезского муниципального района был Рауф Арашуков. 1 марта 2009 года он был избран главой района, набрав 98,50 процента голосов. В октябре 2010 года избран депутатом Народного собрания (парламента).

Рауф Арашуков был задержан 30 января в зале заседаний Совета Федерации после того, как парламентарии по просьбе Генпрокуратуры лишили его неприкосновенности. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Сенатору предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля. Свою вину он не признал и заявил, что никогда не был преступником.

30 января в офисе "Газпрома" в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Его подозревают в причастности к хищениям природного газа на сумму в 30 миллиардов рублей. Басманный суд Москвы арестовал его до 30 марта.

Также в числе подозреваемых – руководители газовой отрасли по Северо-Кавказскому федеральному округу Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Алан Кятов и Игорь Травинов. В ходе следственных действий ФСБ, СК и МВД провели более 40 обысков в 11 российских городах. При обысках у родственников Арашуковых были изъяты наличные, а также сабли, кинжалы и золотые слитки.