У замглавы "НефтеТрансСервиса" украли сумку Louis Vuitton и телефон Vertu

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На юге столицы обокрали замгендиректора АО "НефтеТрансСервис". Материальный ущерб составил 400 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

По словам потерпевшего, ограбление произошло на улице Малая Калужская. Неизвестный разбил стекло в BMW X5 и похитил из салона сумку Louis Vuitton, ноутбук и наушники марки Apple, а также телефон Vertu.

С места происшествия изъята черная вязаная шапка, которую, предположительно, обронил преступник. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.

АО "НефтеТрансСервис" является частным оператором железнодорожного подвижного состава. Также компания оказывает услуги, связанные с ремонтом и обслуживанием вагонов.