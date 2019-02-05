СК опроверг знакомство Бастрыкина с сенатором Арашуковым

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин никогда не был лично знаком с семьей арестованного в конце января члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
Со слов официального представителя СК Светланы Петренко, распространяемые в СМИ и соцсетях снимки Арашукова с Бастрыкиным стоит считать фотомонтажом. Она уточнила, что вбросы начали появляться именно после задержания преступной группы.
В ведомстве подтвердили, что Бастрыкин действительно отдыхал в одной из гостиниц Карачаево-Черкессии, где остановился по рекомендации коллег. Однако это не доказывает его общение с семьей сенатора, ставшего фигурантом уголовного дела.
"Именно во время пребывания председателя СК России летом 2018 года на Северном Кавказе ему были переданы заявления от родственников убитых Аслана Жукова и Фраля Шебзухова", – добавила Петренко. Затем дела изучили в Москве и передали в производство ГСУ СК России.
30 января Арашукова задержали во время заседания Совфеда. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийствах.
Позже его заключили под стражу до 30 марта текущего года. Аналогичную меру пресечения выбрали для отца Рауфа Арашукова Рауля, Руслана Арашукова, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова. Все они, в зависимости от роли каждого, подозреваются в участии или организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.
Законность ареста сенатора намерен проверить Московский городской суд. Сам попавший в СИЗО Арашуков успел раскритиковать меню арестантов.
Золото, деньги и оружие изъяли в ходе обысков у сенатора Арашукова и его родственников
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