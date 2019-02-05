Чиновница в Ростовской области лишила сирот бесплатного проезда

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Чиновница в Ростовской области стала фигуранткой двух уголовных дел. Ее подозревают в халатности и превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

Женщина работала руководителем районного отдела образования. По версии следствия, она не проконтролировала составление списков детей-сирот, которым полагался бесплатный проезд в общественном транспорте. Ответственной организации были перечислены более 190 тысяч рублей, но по факту льгота на проезд не предоставлялась.

Также следователи выяснили, что женщина была трудоустроена учителем обществознания в одной школ, но фактически свои обязанности не выполняла. Работа ей была необходима для увеличения педагогического стажа для досрочной трудовой пенсии.