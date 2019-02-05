Мужчина обокрал пенсионерку на 3 млн рублей в Отрадном

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Полиция задержала 30-летнего мужчину, подозреваемого в квартирной краже у пенсионерки в Отрадном, сообщает Агентство "Москва".

Правоохранители установили, что злоумышленник проживал в квартире с дочерью потерпевшей. Воспользовавшись отсутствием хозяйки дома, он похитил ювелирные украшения и деньги на сумму в три миллиона рублей и скрылся с места происшествия.

В полицию обратилась 73-летняя москвичка. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.