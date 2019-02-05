Проверку фонда Исторического музея планируют завершить в конце марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Проверка фонда древнерусской живописи Государственного исторического музея (ГИМ) продлится до конца марта текущего года. На данный момент ведутся активные поиски иконы "Богоматерь Смоленская-Шуйская" XVI века, сообщил директор музея Алексей Левыкин.
"Сейчас уже идет проверка всего фонда, приказ подписан. После 10 февраля мы начинаем переезд в наше базовое фондохранилище, которое после реставрации будет готово. И, я думаю к концу марта поиски завершатся", – сказал Левыкин Агентству "Москва".
Страховая стоимость иконы XVI века "Богоматерь Смоленская Шуйская" составляет четыре миллиона рублей. Кроме того, икона является национальным достоянием.
О пропаже старинной иконы из фондохранилища стало известно 24 января, когда информацию начали проверять сотрудники полиции.
Перед подготовкой к плановой выставке сотрудники музея не нашли икону в фонде древнерусской живописи. Вскоре в учреждении было назначено служебное расследование.
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