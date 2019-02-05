Москвич лишился куртки за 113 тысяч рублей в SPA-салоне

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Хамовники у посетителя SPA-салона украли куртку за 113 тысяч рублей. Инцидент произошел в салоне по адресу: Комсомольский проспект, дом 28, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

По данным следствия, в ночь на понедельник, 4 февраля, в ОВД по району Хамовники обратился мужчина 1989 года рождения, который сообщил о том, что его куртку украли из прихожей SPA-салона.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Это не первый случай, когда у граждан пропадает верхняя одежда из общественных мест. Ранее в контактном зоопарке на Пресненской набережной в центре столицы у женщины украли шубу стоимостью 150 тысяч рублей.