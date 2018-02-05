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Новости

05 февраля 2018, 14:41

Происшествия

Навального вызвали в СК после применения насилия к полицейским

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Алексея Навального вызвали в следственный отдел для дачи объяснений. Проводится доследственная проверка по факту применения насилия в отношении полицейских, рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Согласно предварительным сведениям, при задержании Навального и его сторонников на несанкционированной акции в центре столицы полицейским причинили телесные повреждения. Навальный должен будет объяснить обстоятельства случившегося, сообщает Агентство "Москва".

Несанкционированная акция прошла 28 января. На Тверской улице собрались около тысячи человек, Алексея Навального задержали.

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