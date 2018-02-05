Навального вызвали в СК после применения насилия к полицейским

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Алексея Навального вызвали в следственный отдел для дачи объяснений. Проводится доследственная проверка по факту применения насилия в отношении полицейских, рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Согласно предварительным сведениям, при задержании Навального и его сторонников на несанкционированной акции в центре столицы полицейским причинили телесные повреждения. Навальный должен будет объяснить обстоятельства случившегося, сообщает Агентство "Москва".

Несанкционированная акция прошла 28 января. На Тверской улице собрались около тысячи человек, Алексея Навального задержали.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!