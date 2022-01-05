В Хабаровском крае эвакуировали экипаж судна "Григорий Ловцов", подавшего сигнал бедствия

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Спасатели эвакуировали экипаж судна "Григорий Ловцов", подавшего сигнал бедствия в Охотском море. Об этом в среду, 5 января, со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает ТАСС.

Из-за ветра и непрочного льда вертолету Ми-8 пришлось опуститься на предельно малую высоту. Моряков на борт подняли на веревке.

"В результате высоко профессиональной и слаженной работы экипажа вертолета МЧС России и спасателей моряки были эвакуированы на борт воздушного судна и доставлены в город Николаевск-на-Амуре", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что состояние экипажа оценивается как удовлетворительное. Медицинская помощь не потребовалась.

Накануне судно "Григорий Ловцов" оказалось зажато льдами в акватории Охотского моря в 20 километрах от Шантарских островов. На борту находились восемь членов экипажа, они подали сигнал бедствия и запросили эвакуацию.

Ранее сообщалось, что Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Находки в Приморском крае. Инцидент произошел в районе мыса Козино в акватории Японского моря.