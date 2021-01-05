Пожар произошел в торговых павильонах под Владимиром

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар охватил одноэтажное кирпичное здание во Владимирской области. Об этом пишет РИА Новости.

По данным МЧС, возгорание случилось в торговых павильонах в поселке Мстера Вязниковского района. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 2:33.

"В 4.57 пожар локализован", – сообщили в ведомстве.

Там отметили, что возгорание было локализовано на площади 800 квадратных метров. В тушении огня принимают участие 45 человек и 16 единиц техники.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее в доме на Халтуринской улице в Москве загорелась квартира. Возгорание возникло на балконе в доме 12к1, после чего огонь перекинулся на вышестоящий балкон.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В результате случившегося погиб один человек.