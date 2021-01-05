Полиция задержала стрелявшего на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиции удалось задержать стрелявшего на юго-востоке Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД РФ, инцидент произошел на улице Васильцовский Стан в столичном районе Рязанский.

"В результате оперативных мероприятий мужчина был задержан сотрудниками полиции при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по Москве", – рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, устроивший стрельбу находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас на месте случившегося находится следственная группа. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в подъезде дома на юго-востоке Москвы. Мужчина в неадекватном произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на ружье.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники СОБР Росгвардии и полиции. Информации о пострадавших в результате инцидента на данный момент нет.