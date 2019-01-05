Семья москвичей погибла в ДТП под Пензой

Семья из трех жителей Москвы, в том числе девятилетний ребенок, погибла при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника регионального прокурора Светлану Артамонову.
Столкновение грузового автомобиля Volvo с полуприцепом и легкового автомобиля Hyundai Elantra произошло в 15:45 по Москве на 556 километре федеральной автодороги М-5 "Урал".
"По уточненным данным, на месте погибли 38-летний водитель легкового автомобиля, его 31-летняя супруга и их 9-летний ребенок. Все они жители Москвы", – сказано в сообщении.
Водитель автомобиля Hyundai Elantra с московскими номерами ехал в сторону столицы по трассе М-5 "Урал". Он выехал на встречную полосу, врезался в грузовик, который, в свою очередь, был из Подмосковья.
Прокуратура и органы внутренних дел проводят проверку по факту ДТП. Также отмечается, что примерно через три часа после этой аварии на той же трассе в Пензенской области произошло еще одно ДТП. В него попал грузовик из Белоруссии. В этой аварии, по данным прокуратуры, погибли два человека.
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